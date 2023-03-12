Многодетный отец, у которого приставы забрали дочь в Екатеринбурге, обратился за помощью к главе СК Бастрыкину

Судебные приставы забирали ребенка с участием органов опеки и психолога. Фото: предоставлено мамой девочки

Многодетный отец из Нижнего Тагила, у которого 6 марта приставы забрали дочь, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как было известно ранее, Олег Кохичко не хотел отдавать матери их общую несовершеннолетнюю дочку. Семилетняя Даша должна была вернуться к маме в Челябинск еще 29 января, однако до 3 марта отец прятал ее, не подпуская к ребенку мать.

Многодетный отец уверен, что судебные приставы забрали ребенка незаконно, а также не предъявили документы, когда пришли в квартиру, где находился он вместе с дочерью.

- Экспертизы, проведенные судом, говорят, что дети должны находиться с отцом и жить все вместе для их благополучия. Те же экспертизы показывают, что мать негативно влияет на детей, тем самым влияет на их развитие и психику, - утверждает на видео отец троих детей Олег Кохичко.

Также мужчина утверждает, что мама детей уже не один раз бросала их и уходила.

- Правоохранительные органы Нижнего Тагила не принимают действий в защиту меня и моих детей. Александр Иванович, я надеюсь, что вы изучите документы, и на основании этих документов вы сможете решить, с кем останутся дети, - заключает в видеообращении Олег Кохичко.

Однако его жена напротив утверждает, что изъятие их общей дочки было на законных основаниях. Также Марина Кохичко уверена, что со стороны ее супруга на детей оказывается давление: их настраивают против нее.

- Больше месяца муж укрывал детей не только в доме в Нижнем Тагиле, но и у старшей дочери от прошлого брака в Екатеринбурге. Они оба занимались тем, что настраивали против меня детей. Говорили, что я наркоманка и алкоголичка, - рассказывала мама троих детей.

В региональном УФССП подтверждали, что семилетнего ребенка забрали по решению суда.

- В результате рассмотрения гражданского дела судебной инстанцией было вынесено решение в отношении должника, в целях обеспечения иска по гражданскому делу об определении места жительства детей, изъять несовершеннолетнего ребенка, передать ее матери до момента рассмотрения спора. Однако отец данное решение суда добровольно не исполнил, в связи с чем исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району, - заявляли в пресс-службе областного УФССП.

В ведомстве также добавили, что забирали ребенка с участием органов опеки и психолога. Сейчас Даша находится вместе с мамой.