В Екатеринбурге приставы забрали ребенка у отца, скрывавшего ее месяц от матери

Судебные приставы забирали ребенка с участием органов опеки и психолога. Фото: предоставлено мамой девочки

В Екатеринбурге судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт бывших супругов. Отец вопреки решению суда не хотел отдавать матери их общую несовершеннолетнюю дочку. Семилетняя Даша должна была вернуться к маме в Челябинск еще 29 января, однако до 3 марта отец прятал ее, не подпуская к ребенку мать.

В этом же доме в Нижнем Тагиле находились старшие сыновья Витя и Степа, которые решили добровольно остаться у отца, когда встал вопрос о разводе. Мама троих детей Марина Кохичко уверена, что с мая прошлого года против нее настраивали их всех.

- Я подала на развод в начале мая 2022 года. Думала, что я проживу спокойно до развода, но супруг мне не дал этого сделать в доме. Поэтому мне с помощью полиции пришлось забрать свои вещи и уехать. Временно до суда старшие сыновья Митя и Степа решили остаться с папой, а Даша осталась со мной, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Марина.

27 января супруг Марины под расписку забрал дочку до 29 января и увез в свой дом в Нижний Тагил. Он ее должен был вернуть в воскресенье в Челябинск.

- Он ее не привез и скрывался от судебных приставов. Я приезжала в Нижний Тагил сама, но забрать детей мне не удалось, потому что они были закрыты одни, им запретили включать свет, пока в камерах видны чужие машины. 3 марта приставы нашли его в Екатеринбурге, там же изъяли ребенка, передав его мне. Он начал ломать комедию, не думая о том, что вредит психике детей, - вспоминает многодетная мать.

Марина уверена, что младшую Дашу невозможно было забрать другим образом: супруг просто не выпускал ее из рук. По словам мамы девочки, сейчас Даша в прекрасном состоянии и чувствует себя отлично.

- Больше месяца муж укрывал детей не только в доме в Нижнем Тагиле, но и у старшей дочери от прошлого брака в Екатеринбурге. Они оба занимались тем, что настраивали против меня детей. Говорили, что я наркоманка и алкоголичка. Дошло до того, что мне младший сын написал «ты меня больше не увидишь, мразь». Уверена, что ребенок такое может написать только с подачи взрослых, - рассказывает мама Даши.

Марина не раз подавала заявления в полицию из-за домашнего насилия, но по просьбе матери супруга забирала назад. Сейчас бракоразводный процесс у пары продолжается.

В региональном УФССП уточнили, что семилетнего ребенка забрали по решению суда.

- В результате рассмотрения гражданского дела судебной инстанцией было вынесено решение в отношении должника, в целях обеспечения иска по гражданскому делу об определении места жительства детей, изъять несовершеннолетнего ребенка, передать ее матери до момента рассмотрения спора. Однако отец данное решение суда добровольно не исполнил, в связи с чем исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району, - говортя в пресс-службе областного УФССП.

В ведомстве также добавили, что забирали ребенка с участием органов опеки и психолога.

- Поскольку мужчина воспрепятствовал исполнению решения суда в законной передаче ребенка, вел себя агрессивно, в отношении него составлен протокол по ст.17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, - уточняют в Свердловском УФССП.