Треть свердловчан сталкивались с дискриминацией женщин на рынке труда

В конце 2022 года число вакансий, на которые охотно брали женщин, увеличилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 32% свердловчан сталкивались с дискриминацией женщин на рынке труда. По данным HeadHunter, представительницы прекрасной половины человечества могли оставаться без прибавки к зарплате или не получать повышения на работе.

- Примечательно, что еще каждый пятый опрошенный (23%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, но за последний год таких случаев стало меньше, - отмечают аналитики HeadHunter.

Кроме этого 36% опрошенных считают, что в их профессии нет дискриминации женщин. Чаще всего так отвечали представители рабочего персонала и сферы продаж. Стоит отметить, что среди женщин о наличии явной дискриминации сообщили 44% опрошенных. А вот среди мужчин предвзятое отношение к коллегам-женщинам замечают только 16%.

В преддверии Международного женского дня «Комсомолка» пообщалась с обворожительным следователем СКР Еленой Антоновой, работающей в Сысерти. Девушка честно рассказала о своей работе.

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