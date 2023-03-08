Осиная талия и ногти длиною в метр: топ-5 самых необычных достижений в Книге рекордов России

Обладательницы узкой талии и самых длинных ногтей. Фото: соцсети Залины Бойко/Книга рекордов России

Самые длинные ногти, самая узкая талия – это не подборка чудес на шоу талантов, а реальные достижения, зафиксированные в Книге рекордов России. В этой книге уже записаны 2647 рекордов. За каждым из них стоят реальные люди, а то и целые команды. Кто-то подумает, что все это ради денег, но ошибется: за рекорды нет материального вознаграждения. Все это сделано ради личных достижений, поэтому обладатели талантов стремятся рассказать о них на всю нашу необъятную страну.

«КП-Екатеринбург» пообщалась с необычными людьми, которые побили рекорды в самых разных категориях и собрала свой топ-5.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ШЕСТИКЛАССНИЦА

Диану Дальке из Верхней Пышмы трудно не заметить: в свои 12 лет девочка выросла до 190 сантиметров. 21 декабря 2022 года этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России. Теперь Диана - официально самая высокая девочка в стране.

- С рождения мой рост был 49 сантиметров, но росла я быстро. Я стала замечать, что выше сверстниц, еще в детском саду. Когда мне было 5 лет, то я уже была 165 сантиметров, - смеется Диана.

Диане больше всего нравится волейбол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше родители записывали Диану на модельные курсы. Но девочке пришлась не по нраву вся эта история с переодеваниями, а краситься, как говорит Диана, она и вовсе не умеет.

- А вот волейбол – это мое. Мечтаю, что когда-нибудь буду играть в сборной России, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Диана.

Неудобств в повседневной жизни самая высокая шестиклассница страны не замечает, к росту привыкла. Хотя подобрать одежду бывает трудно, а обувь семья ищет в мужском отделе.

- Все штаны – короткие. Аналогичная ситуация с кофтами. У них всегда рукава короткие. Поэтому некоторые вещи ушиваем, - объясняет она.

Диана привыкла к своему росту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зато среди сверстников Диана популярна, особенно с тех пор, как стала рекордсменкой.

- Иду по школе и слышу, как между собой люди обсуждают меня: «Я видел ее в Интернете. Она самая высокая в России», - смеется Диана. – Что я испытываю при этом? Скорее всего, гордость.

САМАЯ УЗКАЯ ТАЛИЯ

Красавица из Москвы Залина Бойко напоминает принцессу из мультфильмов студии «Дисней». Ее осиная талия приводит в восторг девушек России начиная с 2018 года, именно тогда рекорд зафиксировали в эфире программы «Поле чудес». Тогда обхват талии Залины составил 46,3 сантиметра. А уже 2020 году результат уменьшился до 41 сантиметра. Залина уверяет – удивительная особенность передалась ей по генетике и без хирургического вмешательства.

- Ребра у меня все на месте, - говорит «КП-Екатеринбург» Залина Бойко. – Все дело в генетике. У моей мамы, например, объем талии 49 сантиметров. Несколько лет назад я весила 92 килограмма. Потом пришлось худеть, потихоньку, без диетологов: мама - медик, поэтому за моим здоровьем следят. Никаких осложнений нет, органы не смещаются.

Залина Бойко добилась такой талии самостоятельно. Фото: Залина Бойко

Девушка с осиной талией - еще и талантливая певица. Может спеть на 28 языках, включая европейские и арабские. Залина признается, что иногда ей хочется, чтобы в первую очередь на сцене замечали ее голос, а не фигуру.

- Я бы очень хотела попасть к Виктору Дробышу, чтобы он обратил внимание на меня. Сейчас пока не получается, - признается Залина. - На самом деле, я очень рада, что у меня получается вдохновлять женщин. Мой рекорд мотивирует девушек работать над собой и следить за фигурой.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ НОГТИ

Елена Шиленкова из Петербурга запомнилась в Книге рекордов как обладательница самого экстравагантного маникюра. Ведь ее ногти признаны самыми длинными в стране, 150 сантиметров – это вам не шутки!

Девушка не спиливала их шесть лет! А началось все с банального спора. Еще в 2014 году она поспорила с другом, что отрастит ногти до пяти сантиметров. Спор выигран, а вот азарт только усилился. И вот в 2020 году Елена завоевала титул девушки с самыми длинными ногтями.

Ногти Елене никак не мешали. Фото: Елена Шиленкова

- Когда ногти были рекордные, я их начала красить последний год детским лаком. Подпиливала только в ремонтных целях, - делится с «КП-Екатеринбург» Елена Шиленкова. - Сложнее всего мне было плавать. В остальном никаких сложностей не было, какие-то вещи я просто делала немного иначе, не как все привыкли. Но с плаванием такое не пройдет. Окружающие были в шоке от такой экстремальной длины. Но это удивление у всех выражалось по-разному: у кого-то негатив, у кого-то восхищение терпением.

Когда длина ногтей Елены дошла до экстремальной отметки, она решила их продавать. Уверяет, что нашелся клиенты, который купил ногти за несколько тысяч долларов (точную сумму Елена не называет - Прим. ред.). Сейчас у рекордсменки желание отращивать супердлину поутихло. Как только ногти отрастают чуть больше двух сантиметров, Елена их обстригает.

МАТЬ-ГЕРОИНЯ И ЕЕ 17 ЩЕНЯТ

Рекорды в России иногда бьют не только талантливые люди, но и их талантливые питомцы. Собака породы американский булли из Екатеринбурга поразила всех ветеринаров, родив сразу 17 щенят! Для этой породы норма – до 10 щенят. Рекорд официально зафиксировали в январе 2023 года.

Феличита, а именно так зовут героиню, с родами справилась отлично. Все щенята на свет появились здоровыми, крепкими и активными. Операция проходила под анестезией, ее проводил весь медперсонал, который в тот день был на смене.

Все щенки Феличиты родились здоровыми. Фото: Книга рекордов России

Примечательно, что Феличита побила предыдущий рекорд собаки, которая родом тоже из Свердловской области, только уже из Серова. Она была мамой 14 щенят.

- Всех щеночков мы выставили на продажу в нашем питомнике. Сейчас из 17 братьев и сестер выкупили почти всех. Растут хорошо, Феличита окончательно адаптировалась, - рассказывает «КП-Екатеринбург» представительница питомника американских булли Sunny Bully Нина Ерохина.

ПЕЛЬМЕШЕК-РЕКОРДСМЕН

Этот рекорд появился скорее на спор. История пельменя весом в 0,1 грамма началась на «Пельмениаде» в 2021 году в Самарской области.

Лепила маленькое чудо девушка Мария Пипченко, заведующая сельским Домом культуры в небольшом поселке Угорье.

Самый маленький пельмень на фото под номером 3. Фото: Мария Пипченко

- На финал состязаний приехал специалист Книги рекордов России. Одним из этапов лепки пельменей был как раз конкурс на самый маленький пельмень, а сам результат фиксировали. Так как я была в составе одной из команд-участниц, то выбор пал на меня. Задачей было слепить крошечный пельмешек и чтоб он соответствовал его оригинальному прототипу - внутри теста должно быть мясо и при его формировании должно быть так называемое «ушко», - рассказывает обладательница рекорда Мария Пипченко.

Мария Пипченко рекорд зафиксировала случайно. ФОто: Мария Пипченко

Задача оказалась сложной: лепить и раскатывать пельмешек пришлось зубочистками, но результат того стоил! Начальство и коллеги мастерицы долгое время удивлялись и восхищались этим творением, Мария даже на время почувствовала себя знаменитостью.