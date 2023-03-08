Мечтала раскрывать преступления с 7 класса: красавица следователь честно рассказала о своей работе

Только за прошлый год Елена Антонова направила в суд 19 уголовных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда слышим слово «следователь», представляем сурового сыщика, наподобие Глеба Жеглова (персонаж Владимира Высоцкого из киноленты «Место встречи изменить нельзя»). Но порой допрашивать и отправлять за решетку негодяев приходится хрупким женщинам. В преддверии Международного женского дня «КП-Екатеринбург» поговорила со старшим следователем следственного отдела СК по городу Сысерть Еленой Антоновой. Старший лейтенант юстиции рассказала, чем привлекает такая профессия милых дам, как реагируют на ее работу мужчины и в чем минусы дня рождения 8 марта.

ЛОВИТ ПЕДОФИЛОВ И УБИЙЦ

Мечта связать свою жизнь с юриспруденцией у девушки из Асбеста появилась еще в седьмом классе. Не обошлось и без влияния российских сериалов, таких как «Каменская» и «Тайны следствия». Лишь спустя много лет Елена поняла, что в реальной жизни все совсем иначе. Но о своем выборе не пожалела ни секунды.

- Поначалу думала стать сотрудником прокуратуры, но уже в университете поняла - для меня интересна следственная деятельность. Поэтому и магистратуру окончила по данному направлению. Поначалу было морально тяжело. Сами понимаете, контингент встречается не самый приятный. В работу также входит осмотр мест происшествия, трупов, предметов, - делится старший лейтенант юстиции.

Свободное время Елена Сергеевна старается проводить в спортзале для поддержания формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый выезд на место преступления Елене запомнился на всю жизнь. Повод, как и предполагает профессия, был не из приятных. Юноша покончил с собой.

- Я тогда была практикантом, но меня взял с собой на выезд следователь, - вспоминает Елена Антонова. - Тогда я впервые увидела, как работает следственно-оперативная группа. Как все взаимодействуют между собой. А первым раскрытым преступлением стало убийство в Арамили. Мужчина вернулся домой из колонии и убил родного брата. Потом тело спрятал в погреб. А утром, когда протрезвел, сам сообщил и раскаялся.

Елена Антонова заступила на службу в СК в начале 2020 года. За это время благодаря ей удалось разыскать и наказать несколько десятков преступников. Только за прошлый год она направила в суд 19 уголовных дел. Среди них и педофил, который несколько лет насиловал свою падчерицу.

- Он долгое время насиловал девочку, но об этом стало известно лишь после того, как она рассказала обо всем маме. Боялась, что та ее неправильно поймет. К тому же отчим оказывал на нее психологическое давление. Суд приговорил его к 18 годам заключения, - рассказывает следователь. - Знаю, что девочке пришлось долго работать с психологом. Зато сейчас у нее все хорошо.

Несмотря на то, что криминальной хроники Елене хватает у себя на работе, девушка с интересом изучает работу коллег. В числе дел, обративших ее внимание, задержание двух полицейских в Нижнем Тагиле.

В 2022 году благодаря усилиям следователя Антоновой за решетку отправился педофил, насиловавший падчерицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАЗДНИКА ДВА, НО ПОДАРКОВ МЕНЬШЕ

Для Елены 8 марта - особенная дата. Она празднует сразу и день рождения (ей исполняется 27. - прим. ред.), и Международный женский день. В этом году она встречает праздники, будучи в отпуске. Но бывали и исключения.

- В 2021 году 8 марта наш женский праздник был омрачен - произошло убийство, пришлось выезжать на место преступления. Супружеская пара повздорила на бытовой почве. Жена ударила мужа ножом прямо в сердце. С женщиной той я поговорила. Оказалось, обычная ситуация – супруги перепили, и вот такой итог. А вообще из-за того, что праздник у меня двойной, стараюсь его проводить с семьей в Асбесте или с друзьями в Екатеринбурге. Когда у тебя в один день два праздника - это немного обидно. Подарков меньше, - смеется Елена.

Особенности профессии не могли обойти стороной и личную жизнь красавицы в погонах.

- Мужчины удивляются, когда узнают, кто я. Говорят, что милая девушка. И внешность не очень соответствует профессии. Но надо понимать: следователь - человек бесполый. Со свиданий от меня никто не сбегал, но удивление в глазах было, - улыбается следователь.

Для Елены Антоновой 8 марта - двойной праздник: Международный женский день и День рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободное время Елена старается проводить в спортзале, так удается снять стресс. Она 17 лет занималась современными танцами и старается поддерживать себя в хорошей форме.

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