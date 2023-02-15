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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 12:17

В Каменске-Уральском накрыли точку продажи контрафактного спирта

Общественники и полиция провели рейд
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Было изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Было изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

В Каменске-Уральском выявили точку продажи паленого алкоголя. Как рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, помимо паленой водки были обнаружены десятки коробок с косметическим лосьоном, содержащим спирт.

- К сожалению, закон в России позволяет предпренимателям торговать этим лосьоном, так как это косметическое средство. Его покупают маргиналы. Они мешают лосьон с водой и начинают буянить, - объяснил Дмитрий Чукреев.

В общей сложности было изъято более 100 литров спирта. А на продавца составили административной протокол.

Напомним, что в конце 2021 года в Свердловской области более 40 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя.