Было изъято более 100 литров спиртосодержащей продукции Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

В Каменске-Уральском выявили точку продажи паленого алкоголя. Как рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, помимо паленой водки были обнаружены десятки коробок с косметическим лосьоном, содержащим спирт.

- К сожалению, закон в России позволяет предпренимателям торговать этим лосьоном, так как это косметическое средство. Его покупают маргиналы. Они мешают лосьон с водой и начинают буянить, - объяснил Дмитрий Чукреев.

В общей сложности было изъято более 100 литров спирта. А на продавца составили административной протокол.

Напомним, что в конце 2021 года в Свердловской области более 40 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя.