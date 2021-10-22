«Позвонили из полиции, сказали подойти»: новый фигурант дела о массовом отравлении метанолом - о своем задержании

Агамир Алиев заявил, что он не виноват Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд пока не принял решения по мере пресечения четвёртому фигуранту дела о массовом отравлении спиртом, унёсшим жизни 24 уральцев. Им оказался 52-летний уроженец Азербайджана Агамир Алиев.

Он, как и двое других задержанных, плохо понимал русский язык. По его словам, он сам явился в отдел полиции. А других фигурантов дела не знает.

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В настоящий момент ему не предъявлено обвинение. Пока он в статусе подозреваемого.

- Я шёл платить налог на автомобиль. Позвонили из полиции, сказали подойти. Я пришёл, ничего не понимал. Меня начали спрашивать про поставщиков спирта. Я сказал, что ничего не знаю, что вообще происходит. Потом завели в другой кабинет, там был капитан ФСБ из Москвы, стал меня пугать. Я ничего не делал. Все происходящее для меня позор. Дома у меня жена и два сына (19 и 14 лет), - заявил в суде Агамир Алиев.

Четвертый подозреваемый отправился под арест Фото: Олег ГАЛИМОВ

Накануне свердловский главк полиции опубликовал фото со склада метанола, разлитого в бутылках «водки». В общей сложности было изъято 12,5 тонн опасного спирта.

Суд принял решение о продлении задержания Агамира Алиева на 72 часа, до 25 октября.

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