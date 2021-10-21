Ни один задержанный не признает вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге избрали меру пресечения троим обвиняемым по делу о массовом отравлении метиловым спиртом. За последние трое суток число жертв увеличилось до 24, но все изготовители опасной жидкости еще не установлены.

РАЗБАВЛЕННЫЙ В КАНИСТРАХ АНТИСЕПТИК

На данный момент обвинения предъявлены троим жителям областного центра. По статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» им грозит до 10 лет лишения свободы. В числе задержанных владелец торгового павильона на рынке «Ботанический» Надир Мамедов, безработный Армен Аветисян и Анар Айвазов. Только в дачном домике Аветисяна в СНТ «Электрон», что в Верх-Исетском районе города, следователи нашли 13 пластиковых десятилитровых канистр с остатками спиртосодержащей жидкости. Одна из основных версий – злоумышленники разбавляли водой санитайзер.

До сих пор достоверное неизвестно, остаются ли опасные фунфырики на прилавках магазинов. Уголовное дело было признано сложным и особо важным, расследованием занимаются лучшие следователи региона. А отчет о проделанной работе предоставляется председателю СК России Александру Бастрыкину.

Надир Мамедов заявил, что готов помогать следствию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости, - рассказал пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. - Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «паktнки». Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

ОТ СТРАХА ПЕРЕД ТЮРЬМОЙ ЗАБЫЛ ЯЗЫК

Ожидаемо, силовики потребовали ареста для всех подельников. Несмотря на то, что у всех есть семьи, они могут скрыться, испугавшись наказания. Надир Мамедов показал себя как самый неразговорчивый из «невиновных». В свое оправдание лишь сказал, что не должен отправляться за решетку, так как нужно содержать жену и 15-летнюю дочь.

- От следствия скрываться я не намерен! Буду жить с семьей в общежитии. Я должен зарабатывать, чтобы прокормить себя и еще двух человек, - сказал задержанный.

А вот многодетный отец Армен Аветисян едва сдерживал слезы. Но подобная тактика не подействовала ни на следователя, ни на служителей Фемиды.

- Я никjго не собираюсь обижать, - заявил уроженец Армении, когда речь зашла о возможном давлении на свидетелей. – Я готов отвечать по закону!

Адвокат же просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

- Содержание под стражей – необоснованное решение. Следователь не может объяснить, почему уверен, что Аветисян может сбежать. Домашний арест стал бы оптимальным вариантом, - заявил защитник обвиняемого.

На даче Аветисяна нашли канистры с остатками опасного спирта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь представитель прокуратуры поддержала ходатайство старшего следователя Матвея Воронцова и согласилась, что доводы для ареста более чем весомые.

- Из показаний свидетелей становится ясно, что Аветисян виновен. У следствия есть опасения, что он может сбежать и скрываться. Полный круг очевидцев еще не установлен, - пояснил представитель Следственного комитета.

Что же до Анара Айвазова, то его показания тяжело дались для восприятия всем участникам процесса: от судьи до журналистов. В самом начале он заявил, что ему требуется переводчик с русского на азербайджанский. Айвазов живет в России с 1998 года, но, якобы, не понимает «некоторые» слова.

Айвазов просил переводчика, но ему отказали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В просьбе ему отказали, а следователь отметил, что на первом допросе у него с Айвазовым был вполне нормальный диалог.

- Аветисяна я в последний раз видел три года назад. Второго вообще не знаю, - заявил обвиняемые.

Все трое пробудут за решеткой до 15 декабря. По данным «Комсомолки» в ближайшее время следствие предъявит обвинение еще одному фигуранту.

- По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета России по Свердловской области и полицейскими продолжаются активные мероприятия по сбору и закреплению доказательств, выяснению точного числа пострадавших и погибших от употребления вышеуказанной спиртосодержащей жидкости, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.