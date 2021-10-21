Официально: от отравления «паленым» алкоголем в Екатеринбурге скончались 24 человека

В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 человека скончались от отравления метиловым спиртом, который был приобретен у подпольных предпринимателей на Ботаническом рынке. Изначально сообщалось, что от употребления суррогата умерли 18 человек, однако во время избрания меры пресечения горе-бизнесменам выяснилось, что жертв отравления больше.

- Злоумышленникам инкриминируется статья «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». С учетом количества пострадавших суд принял решение об аресте. Преступление считается тяжким. 24 человека скончались, - пояснил «КП-Екатеринбург» государственный обвинитель.

В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «паленки».