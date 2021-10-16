В Екатеринбурге 18 человек погибли от паленого алкоголя

От паленого алкоголя погибли 18 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга ряд лиц продавали покупателям метиловый спирт, представляющий опасность для жизни.

- В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек. По поручению руководителя СУ СКР по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР, - рассказывает Александр Шульга.

Следователи осмотрели место происшествия и провели обыски, сейчас допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

- Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России, - рассказывают в СКР по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы Областного полицейского Главка полковника Валерия Горелых, сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областной полиции вместе с коллегами из полиции Екатеринбурга «по горячим следам» установили и задержали двоих подозреваемых – местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения.

- В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «палкенки». Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД», - рассказал полковник Валерий Горелых.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

- Кроме того, прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции, - говорит Марина Канатова.

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