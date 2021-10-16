В Екатеринбурге 16 человек погибли от некачественного алкоголя

За пять дней в Екатеринбурге от некачественного алкоголя скончались 16 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уральский общественник и борец с нелегальной торговлей алкоголем Дмитрий Чукреев сообщил о гибели 16 жителей Екатеринбурга после употребления некачественного алкоголя.

Одна из точек продаж смертельного зелья располагалась на мини-рынке «Ботанический» по адресу: улица Патриса Лумумбы, 4.

После резкого числа смертельных отравлений силовики провели масштабную спецоперацию, в ходе которой торговцы были задержаны.

- Предварительно, продавали спирт на розлив граждане одной из бывших советских республик на Патриса Лумумбы, 4. За последние пять дней 16 человек от этанола скончались. Сотрудниками полиции проведены мероприятия. Также проведены следственные действия, сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Чукреев. – Данный рынок активистами «Народного контроля» за последние два года проверялся пять раз. Мы там выявляли спирт и сигареты. И предпринимателей штрафовали, их привлекали за нарушения. Доигрались.

Напомним, что в октябре этого года в Оренбургской области 35 человек погибли от отравления некачественным алкоголем.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городской полиции.