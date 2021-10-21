Фигурант дела об опасном спирте расплакался в суде

Армен Аветисян расплакался в суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чкаловский районный суд Екатеринбурге 21 октября Арестовал второго фигуранта дела о смертельном спите, от которого скончались 26 человек, Армена Аветисяна.
У него жена и трое детей. Безработный южанин лишь иногда таксует по вечерам.
- Показания свидетелей указывают на вину Армена Аветисяна. У следствия есть опасная, что Аветисян может скрыться. Полный круг очевидцев и жертв не установлен,, - пояснил старший следователь Матвей Ворожцов.
Мужчине грозит длительный тюремный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Армении у Аветисяна есть мать и брат. Но он обещает не скрываться от следствия. Во время заседания он не смог сдержать слез.
- Арест - необоснованное решение. Следователь не может объяснить, почему решает, что Аветисян сбежит или будет препятствовать следствию, - заявил адвокат. - Запрет определённых действий и домашний арест можно избрать в качестве более мягкой меры пресечения. Домашний арест будет оптимальным решением.
Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Государственный обвинитель отметила, что Аветисян может воздействовать на семьи потерпевших.
- Я никого не собираюсь обижать. Я понимаю, что буду отвечать по закону, - добавил Аветисян.
Мужчину отправили под арест на два месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд арестовал Армена Аветисяна на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 15 декабря.
Напомним, что после отравления паленым алкоголем середине октября в Екатеринбурге скончались 18 человек.
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