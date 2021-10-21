Фигурант дела об опасном спирте расплакался в суде

Армен Аветисян расплакался в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурге 21 октября Арестовал второго фигуранта дела о смертельном спите, от которого скончались 26 человек, Армена Аветисяна.

У него жена и трое детей. Безработный южанин лишь иногда таксует по вечерам.

- Показания свидетелей указывают на вину Армена Аветисяна. У следствия есть опасная, что Аветисян может скрыться. Полный круг очевидцев и жертв не установлен,, - пояснил старший следователь Матвей Ворожцов.

Мужчине грозит длительный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армении у Аветисяна есть мать и брат. Но он обещает не скрываться от следствия. Во время заседания он не смог сдержать слез.

- Арест - необоснованное решение. Следователь не может объяснить, почему решает, что Аветисян сбежит или будет препятствовать следствию, - заявил адвокат. - Запрет определённых действий и домашний арест можно избрать в качестве более мягкой меры пресечения. Домашний арест будет оптимальным решением.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Государственный обвинитель отметила, что Аветисян может воздействовать на семьи потерпевших.

- Я никого не собираюсь обижать. Я понимаю, что буду отвечать по закону, - добавил Аветисян.

Мужчину отправили под арест на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд арестовал Армена Аветисяна на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 15 декабря.

Напомним, что после отравления паленым алкоголем середине октября в Екатеринбурге скончались 18 человек.

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