Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 18 человек, отравившихся паленым алкоголем в Екатеринбурге

Подозреваемых в торговле опасным алкоголем уже задержали. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин лично будет контролировать дело о гибели 18 человек в Екатеринбурге. По версии следствия все эти люди отравились паленым алкоголем, который они приобрели с 7 по 14 октября на Ботаническом рынке в Чкаловском районе города.

После проведения экспертизы было установлено, что алкоголь содержал метиловый спирт. Силовики уже задержали и двух подозреваемых «бизнесменов», которые торговали «паленкой». Один 1978 года рождения, второй – 1967.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ - «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ходе проведенных следственных действий, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

КСТАТИ

Метанол пахнет как этиловый спирт

Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта.

- Испарения метанола могут вызывать аллергические реакции, раздражать слизистые, например, глаза. Продукция, содержащая метанол, не может быть безопасной ни в каких жидкостях, - объясняют в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Симптомы отравления метиловым спиртом следующие: легкое опьянение, тошнота, рвота, сильная головная боль, резкое ухудшение зрения (вплоть до слепоты), затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги.

Чтобы получить тяжелое отравление достаточно принять внутрь 5-10 мл этого вещества. При приеме 30 мл – человек умирает. Причем отравление протекает в молниеносной форме, а смерть наступает в течение 2-3 часов.