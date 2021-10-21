Всех фигурантов дела об отравлении метанолом отправили за решетку

Чкаловский суд арестовал троих фигурантов дела о массовом о отравлении метанолом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский суд арестовал троих фигурантов дела о массовом о отравлении метанолом. Последним в зал заседаний завели 39-летнего Анара Айвазова. Он живет в России с 1998 года, но в самом начале процесса попросил себе переводчика с русского на азербайджанский. На половину вопросов Айвазов просто не отвечал - не понимал суть вопроса. Или делал вид, что не понимал.

- Аветисяна я видел три года назад. Второго (Надира Мамедова) вообще не знаю, - пояснил обвиняемый.

Сам он вину в преступлении не признаёт. Как и подельники заявил, что скрываться не намерен. В Екатеринбурге у него жена и двое детей.

- На первоначальных показаниях Айвазов признавал вину. Также она доказывается покаяниями Аветисяна. Мы считаем, что он может скрыться от следствия, испугавшись наказания. Айвазов будет под стражей два месяца, - пояснил старший следователь СК Матвей Воронцов.