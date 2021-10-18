В Екатеринбурге суд продлил срок задержания продавцам «паленого» алкоголя, от которого скончались 18 человек

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд продлил срок задержания до 72 часов в отношении двух мужчин, которых подозревают в сбыте «паленого» алкоголя, который содержал в себе метиловый спирт. Установлено, что одному подозреваемому 42 года, другому – 54 года. От их продукции скончались уже 18 свердловчан.

- Органами следствия подозреваемым инкриминируется совершение преступления по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Известно, что «паленку» продавали на Ботаническом рынке в Чкаловском районе. Следователи осмотрели место происшествия и провели обыски, сейчас допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

- Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России, - рассказывают в СКР по Свердловской области.

Известно, что «паленку» продавали на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

- Кроме того, прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции, - говорит Марина Канатова.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин лично будет контролировать дело об отравлении. Все эти люди отравились алкоголем, который они приобрели с 7 по 14 октября.