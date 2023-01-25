Поисками школьника занимались волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски восьмилетнего мальчика. По информации волонтеров, Руслан не вернулся домой со школы. Его поисками занимались сотрудники полиции.

- Найден, жив и здоров. Мальчик просто загулялся. С ним не случилось ничего плохого. Его привезли полицейские. Сейчас он уже в безопасности дома с мамой, - сообщила «КП-Екатеринбург» волонтер Татьяна поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее мы писали о завершении поисков двух подростков из Свердловской области. Двух подростков нашли в Полевском. Они сбежали из дома для того, чтобы прогуляться по улицам. К счастью, девочек нашли живыми и здоровыми.

- Пропавшие подростки позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Девочки гуляли в частном секторе по улице Пионерская. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Полевского.

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