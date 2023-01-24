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НовостиОбщество24 января 2023 13:24

В Полевском завершились поиски двух пропавших школьниц

Подростки сами позвонили в полицию и попросили их забрать
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пропавшие подростки позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать

Пропавшие подростки позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском завершились поиски двух девочек-подростков 14 и 15 лет, которых с прошлой пятницы разыскивали волонтеры отряда «Прорыв», а также сотрудники полиции. Как оказалось, старшая из них уже год воспитывается в детском доме. Именно там она познакомилась с подругой, которая в последнее время живет под опекой бабушки.

- Сегодня вечером, в 17.30, пропавшие подростки позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Девочки гуляли в частном секторе по улице Пионерская. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Полевского.

Девочки объяснили, что ушли из центра и от бабушки, потому что хотели погулять. Их доставили в отдел полиции, куда будут вызваны их опекун и представитель Центра социальной помощи. С подростками проводится беседа.