В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик с черным рюкзаком

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик. 25 января Руслан Ахматов не вернулся домой из школы. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры.
Параметры:
Рост: 125 см.
Телосложение: xудощавое.
Цвет глаз: карие.
Волосы: темно-русые.
На момент исчезновения школьник был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные ботинки и бордово-красную шапку.
- С собой черный рюкзак, - сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».
Если вы знаете о местонахождении ребенка, сообщите об этом по номеру 89530530483 или по указанным в ориентировке.
Ранее, 24 января, мы писали о пропавших в Свердловской области школьницах. К счастью, девочек нашли живыми в Полевском. Они объяснили, что ушли из центра и от бабушки, потому что хотели погулять.
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