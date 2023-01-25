В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик с черным рюкзаком

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик. 25 января Руслан Ахматов не вернулся домой из школы. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры.

Параметры:

Рост: 125 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: темно-русые.

На момент исчезновения школьник был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черные ботинки и бордово-красную шапку.

- С собой черный рюкзак, - сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

Если вы знаете о местонахождении ребенка, сообщите об этом по номеру 89530530483 или по указанным в ориентировке.

Ранее, 24 января, мы писали о пропавших в Свердловской области школьницах. К счастью, девочек нашли живыми в Полевском. Они объяснили, что ушли из центра и от бабушки, потому что хотели погулять.

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