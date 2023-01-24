Владелец «Сима-Ленда» открыл собственную строительную компанию

Компанию зарегистрировали 9 января по адресу Черняховскоского, 86 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский учредил компанию ООО «Сима-строй», которая займется строительством жилых и нежилых зданий. Компанию зарегистрировали 9 января по адресу Черняховскоского, 86.

По данным «Коммерсантъ-Урал», также в картотеке была зарегистрирована компания «Сима-инвест», учредителем и гендиректором которой также является Андрей Симановский. Основной ее деятельностью станет складирование и хранение.

При этом ранее стало известно, что бывший директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын займется арендой и управлением недвижимостью в Екатеринбурге. Как оказалось, топ-менеджер учредил в уральской столице ООО «Альянс».

По данным портала Kartoteka.ru, Андрею Козицыну принадлежит 51% новой компании, оставшиеся 49% находятся у Татьяны Гущиной. Офис организации зарегистрирован на Белинского, 54.