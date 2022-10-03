Экс-директор УГМК Андрей Козицын займется управлением недвижимостью в Екатеринбурге

Андрею Козицыну принадлежит 51% новой компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын займется арендой и управлением недвижимостью в Екатеринбурге. Как оказалось, топ-менеджер учредил в уральской столице ООО «Альянс».

По данным портала Kartoteka.ru, Андрею Козицыну принадлежит 51% новой компании, оставшиеся 49% находятся у Татьяны Гущиной. Офис организации зарегистрирован на Белинского, 54.

Напомним, что в конце июля Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК. В компании объяснили, что такое решение принято из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных государств, которые могут привести в дальнейшем и к применению санкций к УГМК.

С 19 июля бизнесмен перестал быть контролирующим должностным лицом компании. Уход Андрея Козицына с должности одобрили в Совете директоров УГМК.