В Екатеринбурге арестовали первого участника массовой драки в общежитии УрФУ

Такое решение приняли в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге арестовали первого участника массовой драки, которая произошла в общежитии УрФУ на Большакова в минувшие выходные. Такое решение приняли в Ленинском районном суде.

- Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток. Отбывать наказание молодой человек будет с 23 января, - сообщили во время заседания в Ленинском районном суде.

Напомним, крупный конфликт произошел ночью 21 января. В ночном погроме студенты применили огнетушители, разбивали стекла в помещениях, разгромили двери. Также сообщалось, что дебоширы получили травмы.

Версий случившегося было много. Одной из них стало предположение, что зачинщиками драки стали студенты из Египта, которые громко слушали музыку.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».