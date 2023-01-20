В Екатеринбурге обсудят строительство небоскреба возле «Высоцкого»

Один из вариантов будущего небоскреба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения, связанные со строительством небоскреба у «Высоцкого». По данным администрации города, обсуждения пройдут с 20 января по 17 февраля.

Обсуждения посвящены проекту планировки и проект межевания территории в границах улиц Малышева - Карла Либкнехта - проспекта Ленина - улицы Красноармейской. На этой территории владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский планирует построить второй небоскреб.

- Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, - говорится на сайте мэрии.

Бизнесмен уже представил горожанам разных макетов будущего «второго Высоцкого». Среди них есть летающая башня, небоскреб по мотивам стихов Владимира Высоцкого и другие идеи.

Недавно стало известно, что на возведение второй высотки потратят 150 миллионов долларов.