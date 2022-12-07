Возможно, «Высоцкий» и «Высоцкий-2» будут соединены общим стилобатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство небоскреба «Высоцкий-2» потратят 150 млн долларов. Об этом заявил бизнесмен Андрей Гавриловский, который планирует его возвести.

- «Высоцкий» нам обошелся в 100 млн долларов. С тех пор курс доллара изменился. Поэтому если переводить на нынешние цены, то, думаю, получится 150 млн долларов, - рассказал Андрей Гавриловский «РБК Екатеринбург».

Планируется, что строительство начнется через два-три месяца, когда будут готовы все необходимые документы.

Напомним, 20 октября, на строительном форуме 100+ TECHNO BUILD впервые показали, как будет выглядеть новый небоскреб. Общественности представили десять разных макетов. Судя по ним, новый небоскреб разместится между «Антеем» и «Высоцким». Причем, возможно, «Высоцкий» и «Высоцкий-2» будут соединены общим стилобатом.