В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть второй небоскреб «Высоцкий»

Высотки возможно будут соединены общим стилобатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще немного и Екатеринбург станет походить на Манхэттен. А все потому, что в городе собираются построить еще один небоскреб. Возвести его планирует бизнесмен Андрей Гавриловский рядом с уже построенным им небоскребом «Высоцкий». Называться новая высотка будет похожим образом – «Высоцкий-2».

Сегодня, 20 октября, на строительном форуме 100+ TECHNO BUILD впервые показали, как будет выглядеть новый небоскреб. Общественности представили десять разных макетов. Судя по ним, новый небоскреб разместится между «Антеем» и «Высоцким». Причем, возможно, «Высоцкий» и «Высоцкий-2» будут соединены общим стилобатом.

На форуме прошло заседание Экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России, члены которого посмотрели 10 вариантов внешнего вида небоскреба.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА

Первый вариант представило архитектурное бюро «Гордеев-Демидов». Они решили отразить в высотке тему музыки.

- Также мы выделили важное направление - проспект Космонавтов, с которым здание на одной оси, - сказал представитель архитектурного бюро. - Назвали мы свою работу Семь струн. Попробовали отразить это.

Небоскрёб словно стоит на тонком стебельке. Внешне кажется, будто он состоит из двух высоток. Фото: АБ "Гордеев-Демидов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внешне небоскреб выглядит будто два небоскреба, соединенных друг с другом. Подсветка на фасаде напоминает о струнах гитары.

- У нас тонкое основание и массивный верх. Хотели придать монументальному зданию легкость, чтобы выглядело, как стебелек, держащий здание, - добавил архитектор.

ЛЕТАЮЩАЯ БАШНЯ

Второй проект представило бюро MLA+ из Санкт-Петербурга. Его представители отметили, что делать вторую башню одинаковой высоты с первой было нельзя, иначе их пришлось бы делать похожими.

- В Екатеринбурге все башни отличаются. Мы не могли не отреагировать на конструктивизм города, - сказал представитель бюро. - Мы предлагаем в новой башне от формы квадрата в основании постепенно перейти к форме круга наверху.

Небоскреб в этой версии будет от квадратной формы внизу плавно переходить к круглой форме вверху Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фасад здания архитекторы предлагают сделать в виде Шуховской сеточной оболочки - чтобы она напоминала сеть из ромбиков.

В этом варианте авторы предложили разделить башню на жилую и офисную часть. Между ними будет открытая площадка, которая станет открытым пространством. Фото: MLA+ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй вариант, предложенный бюро, предлагает сделать башню значительно выше первого Высоцкого - высотой больше 230 метров.

- Предлагаем сделать две башни в одной - одна над другой. Верхняя часть жилая. Внизу офисы, - объясняет представитель бюро. - между этими блоками предлагаем сделать открытую площадку, которая будет общественным пространством.

НЕБОСКРЕБ ПО МОТИВАМ СТИХОВ ВЫСОЦКОГО

Далее архитектурное бюро Старт представило вариант, основанный на строчке Высоцкого «Парус, порвали парус!»

- Диагональ в плане, диагональ на фасаде - вот та сила, которая «порвет парус», - сказал архитектор, автор первого небоскреба «Высоцкий».

В высоту здание будет 200 метров. Всего 57 этажей. Верхняя зона будет выглядеть, как скошенный треугольник. Вверху разместится ресторан, ниже апартаменты. Далее офисы и парковка.

Верхняя зона этого небоскреба напоминает скошенный треугольник. Диагональные линии на фасаде по задумке авторов отсылают к строчкам "Парус, порвали парус!". Фото: АБ "Старт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАШНЯ В ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ

Архитектурное бюро «Восток-Проект» предложило назвать новую высотку Vladitower в честь Марины Влади. Само здание напоминает конус. Нижняя часть уже, чем верхняя.

Небоскрёб, который словно перевернутый конус сужается книзу. При этом башня будто слегка поворачивается, что по мнению архитекторов придает зданию женственности. Фото: АБ "Восток-Проект" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У БЦ «Высоцкий» сложившийся мужской образ. Поэтому мы видим новую башню в женском образе. У здания женский силуэт, оно слегка поворачивается, будто в танце, - сказала архитектор. - Новая башня должна быть выше. От 200 метров и больше. Рассчитываем на 200 метров, но после обследования грунта, можем сделать и выше.

НЕБОСКРЕБ-ГИТАРА

Архитектурное бюро Владимира Кагановича предложило назвать небоскреб «Вершиной». Опять же в честь стихов Высоцкого.

- Мы решили создавать не конкуренцию этому зданию, а дополнение, - сказал Владимир Каганович, архитектор. - Мы решили, что обязательно должна быть семиструнная гитара. Здание состоит из двух частей. Это ледяная вершина и второе - его гитара.

С одной стороны словно ледник. С другой словно гитара с натянутыми струнами. Фото: Архитектурное бюро Владимира Кагановича Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так одна из сторон небоскреба по эскизам действительно напоминает струны гитары. А другая - ледник.

ПАНОРАМНЫЕ ОФИСЫ

Архитекторы из бюро «ОСА». Предложили сделать в небоскребе панорамные офисы в полный этаж. Фасад у здания архитекторы предлагают сделать лаконичным. По форме оно будет напоминать прямоугольник.

Архитекторы из бюро ОСА предложили сделать лаконичное здание, которое будет напоминать просто прямоугольник. Внутри здание посетителей встретили бы панорамные офисы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Архитектурная фирма Alkuta предложила отразить в проекте темное и светлое из жизни Владимира Высоцкого.

- На фасаде используется тонированное темное и зеркальное светлое стекло, - сказал архитектор.

Темные стекла расположены внизу. Светлые вверху. Они проникают друг в друга соприкасаясь на середине.

В проекте бюро Alkuta на фасаде используются тонированное темное стекло и зеркальное светлое. Два цвета будто проникают друг в друга, соприкасаясь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители другого архитектурного бюро предложили сделать посреди небоскреба открытую террасу с садом, а наверху сделать сад с пальмами и верхушкой напоминающей об уральских самоцветах.

- Лаконичный силуэт новой башни. Более светлое остекление, чем у Высоцкого создают хороший фон, - сказал архитектор.

Сам небоскреб будет ниже Высоцкого. Причем авторы проекта предлагают и другой вариант верхушки здания - с фигурой, похожей на дирижабль, напоминающий о временах, когда в Екатеринбурге хотели сделать дирижабельный порт.

Фигура, похожая на дирижабль на вершине небоскреба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастерская Ingenium предложила сделать высотку в 197 метров на 60 этажей.

- Верх будет зависать, как космический корабль в небе, - сказал архитектор.

Внешний вид у здания необычный. Снаружи вдоль всего фасада стоит каркас. Это был финальный проект.

Мастерская Ingenium предложила сделать высотку с необычным фасадом, напоминающим каркас здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО!

Аркадий Чернецкий, экс-мэр Екатеринбурга, член Союза архитекторов:

- Несмотря на то, что в свое время я стоял у истоков строительства высотных домов в Екатеринбурге, я относился к процессу осторожно. Здание Монпарнаса в Париже как дрын шестиэтажный стоит в центре городской среды, например. И когда мы начинали строительство высотных зданий, у меня было условие - не ставить такие здания в одиночку. Нужно, чтобы они подпирали друг друга. Екатеринбургу высотного Екатеринбург Сити было бы достаточно. Но появилась вторая точка роста.

Андрей Гавриловский показывает Аркадию Чернецкому проекты второго "Высоцкого" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поэтому на сегодня у меня твердое убеждение, что за исключением этих двух высотных кустов заниматься созданием новых кустов нецелесообразно. Но понимание этого процесса нам дает понимание на будущее, позволяет тщательно, щепетильно подойти к тем объемам, которые будут построены.

Архитекторы Высоцкого смогли создать двумя штрихами объект, который вписывается в городскую архитектуру. За счет угловых элементов кажется, что это гнутая не однородная поверхность. Видно, что рельеф здания не простой. Есть и многоярусная шапка. Сегодня она дополучила два яруса. Учитывая наши ограниченные возможности, в будущем мы не должны продешевить здесь. Нам не нужно построить очередной параллелепипед. Мы в первую очередь должны обратить внимание на форму. Форма должна быть адекватна площадке.

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