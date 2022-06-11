Появились фото с открытия бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий»

Бассейн появился на 54 этаже небоскреба Высоцкий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «Высоцком» открыли бассейн, от которого у вас точно захватит дух. Ведь это первый в России бассейн на крыше. Его построили на 54 этаже бизнес-центра.
На открытии презентовали развлекательную программу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бассейн можно посетить всей семьей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня здесь собрались первые гости, чтобы насладиться теплой водой и полюбоваться видами Екатеринбурга с высоты птичьего полета.
Малышам открыт вход по воскресеньям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для детей и взрослых подготовили большую развлекательную программу с зажигательными танцами, аниматорами, фуршетом и конкурсами. На 54 этаже сегодня ветрено, но вовремя выглянувшее солнце скрасило праздник. Развлекательная программа будет идти 12 часов. Она разделена на четыре блока по три часа. А чтобы попасть на нее, нужно будет купить билет.
Сначала - на ресепшен
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сориентироваться помогут указатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На официальной церемонии директор бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский разрезал красную ленточку и поделился своими эмоциями.
Сегодня здесь собрались первые гости, чтобы насладиться теплой водой и полюбоваться видами Екатеринбурга с высоты птичьего полета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Я давно мечтал о такой «фишке», которая привлечет не только жителей города, но и туристов, - рассказал он.
Андрей Гавриловский рассказал, что на создание бассейна ушло четыре года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На строительство бассейна ушло четыре года и 100 миллионов рублей. Его построили на месте вертолетной площадки. Бассейн состоит из двух частей длинной 20 и 11 метров и будет работать круглый год. Летом температура воды будет 31 градус, а зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов.
В выходной можно посетить бассейн с детьми
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рядом с бассейном - шикарная сауна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вид с площадки открывается потрясающий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В бассейн можно будет зайти из двух зон: с летней открытой площадки и панорамного теплого холла.
Билет в будни для взрослых будет стоить 1 800 рублей за два часа, в выходные - 2500 рублей за два часа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Летом температура воды будет 31 градус, а зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Попасть в бассейн можно будет с полудня до двух часов ночи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помещение для отдыха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Теперь уральцы могут отдыхать как в Сингапуре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помимо бассейна здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также открытую площадку с шезлонгами и подвесными качелями, которая станет отличной зоной для фото. Кроме того, в комплексе построили пять приватных комнат, где можно посидеть своей компанией и отметить дни рождения.
Заплыв на фоне города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одна из первых посетительниц бассейна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 54 этаже сегодня ветрено, но вовремя выглянувшее солнце скрасило праздник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прямо из воды можно рассматривать город с высоты птичьего полета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отдых на высоте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Попасть в бассейн можно будет с полудня до двух часов ночи. Билет в будни для взрослых будет стоить 1 800 рублей за два часа, в выходные - 2500 рублей за два часа.
В выходные отдыхать в бассейне дороже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Температура воды летом составляет 31 градус
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Дети до пяти лет проходят бесплатно.
Бассейн состоит из двух частей длинной 20 и 11 метров и будет работать круглый год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первые посетители - дети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На строительство бассейна ушло четыре года и 100 миллионов рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Место для уединения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бассейн станет шикарной площадкой для фотоссесий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
И празднования важных для вас событий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В бассейн можно будет зайти из двух зон: с летней открытой площадки и панорамного теплого холла
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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