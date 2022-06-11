Появились фото с открытия бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий»

Бассейн появился на 54 этаже небоскреба Высоцкий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Высоцком» открыли бассейн, от которого у вас точно захватит дух. Ведь это первый в России бассейн на крыше. Его построили на 54 этаже бизнес-центра.

На открытии презентовали развлекательную программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн можно посетить всей семьей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня здесь собрались первые гости, чтобы насладиться теплой водой и полюбоваться видами Екатеринбурга с высоты птичьего полета.

Малышам открыт вход по воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для детей и взрослых подготовили большую развлекательную программу с зажигательными танцами, аниматорами, фуршетом и конкурсами. На 54 этаже сегодня ветрено, но вовремя выглянувшее солнце скрасило праздник. Развлекательная программа будет идти 12 часов. Она разделена на четыре блока по три часа. А чтобы попасть на нее, нужно будет купить билет.

Сначала - на ресепшен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сориентироваться помогут указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальной церемонии директор бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский разрезал красную ленточку и поделился своими эмоциями.

Сегодня здесь собрались первые гости, чтобы насладиться теплой водой и полюбоваться видами Екатеринбурга с высоты птичьего полета Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я давно мечтал о такой «фишке», которая привлечет не только жителей города, но и туристов, - рассказал он.

Андрей Гавриловский рассказал, что на создание бассейна ушло четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство бассейна ушло четыре года и 100 миллионов рублей. Его построили на месте вертолетной площадки. Бассейн состоит из двух частей длинной 20 и 11 метров и будет работать круглый год. Летом температура воды будет 31 градус, а зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов.

В выходной можно посетить бассейн с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с бассейном - шикарная сауна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вид с площадки открывается потрясающий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бассейн можно будет зайти из двух зон: с летней открытой площадки и панорамного теплого холла.

Билет в будни для взрослых будет стоить 1 800 рублей за два часа, в выходные - 2500 рублей за два часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом температура воды будет 31 градус, а зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попасть в бассейн можно будет с полудня до двух часов ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помещение для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь уральцы могут отдыхать как в Сингапуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо бассейна здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также открытую площадку с шезлонгами и подвесными качелями, которая станет отличной зоной для фото. Кроме того, в комплексе построили пять приватных комнат, где можно посидеть своей компанией и отметить дни рождения.

Заплыв на фоне города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из первых посетительниц бассейна Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 54 этаже сегодня ветрено, но вовремя выглянувшее солнце скрасило праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямо из воды можно рассматривать город с высоты птичьего полета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдых на высоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попасть в бассейн можно будет с полудня до двух часов ночи. Билет в будни для взрослых будет стоить 1 800 рублей за два часа, в выходные - 2500 рублей за два часа.

В выходные отдыхать в бассейне дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура воды летом составляет 31 градус Фото: Алексей БУЛАТОВ

С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Дети до пяти лет проходят бесплатно.

Бассейн состоит из двух частей длинной 20 и 11 метров и будет работать круглый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые посетители - дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство бассейна ушло четыре года и 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место для уединения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн станет шикарной площадкой для фотоссесий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И празднования важных для вас событий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бассейн можно будет зайти из двух зон: с летней открытой площадки и панорамного теплого холла Фото: Алексей БУЛАТОВ

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