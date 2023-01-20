Роспотребнадзор после скандала с отравлением студентов предложил уральцам готовить шаурму дома

Приобретать шаурму в киосках стало очень опасно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург разгорелся серьезный скандал после отравления 15 человек в закусочной «У Аро», расположенной недалеко от студенческого общежития колледжа имени Ползунова на перекрестке улиц Белинского и Декабристов.

Здесь посетители покупали шаурму, которая была приготовлена в антисанитарных условиях. Из 15 отравившихся большая часть – студента коллежда, 11 человек попали в больницу.

В тот же день ситуацию с расследованием инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 20 января Октябрьский районный суд Екатеринбурга закрыл заведение на 90 дней для проведения расследования. Также закусочную проверить СКР.

Скандальную забегаловку "У Аро" закрыли на 90 дней. Фото: свердловский Роспотребнадзор

Роспотребнадзор, в свою очередь, призвал уральцев готовить шаурму дома, чтобы избежать отравлений. Ведомства даже опубликовало видео с рецептом приготовления блюда.

- Шаурма - это не всегда сомнительный фаст-фуд. Ее можно приготовить дома - вкусную, полезную и сочную, - рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.