11 человек госпитализированы. Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Следственный комитет проверит закусочную «У Аро» после отравления 15 человек, из которых 8 - студенты. Силовики организовали проверку по поручению председателя СКР России Александра Бастрыкина.

- В ходе процессуальной проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс необходимых мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что из 15 отравившихся было госпитализировано 11 человек. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли об обнаружении у пострадавших острой кишечной инфекции.

- Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - говорится в заявлении управления Роспотребнадзора.

Октябрьский суд закрыл киоск на три месяца до устранения нарушений.