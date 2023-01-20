В Екатеринбурге суд закрыл закусочную, в которой произошло массовое отравление, на 90 суток

Решение принял Октябрьский суд. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Закусочную «У Аро» в Екатеринбурге, в которой отравились 15 человек, среди которых есть и студенты, закрыли на 90 суток. Такое решение выдвинул Октябрьский районный суд, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания «У Аро» на 90 суток, - уточняют в ведомстве.

Ранее ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Во время санитарной проверки в заведении обнаружилось множество нарушений, в пробах еды нашли бактерии кишечной палочки.

Из 15 пострадавших 11 госпитализированы. В общежитии колледжа им. Ползунова, студенты которого отравились после посещения закусочной, проведут санитарно-профилактические мероприятия.