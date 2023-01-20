В Екатеринбурге затопило станцию метро «Геологическая»

Последствия потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге случился потоп. Подземный переход, ведущий к Дендропарку, затопило ранним утром 20 января. В водоканале сообщили, что вода могла залить переход из-за последствий аварии, которая произошла накануне.

- Сегодня ночью в районе здания по адресу 8 марта, 46 произошла авария на сетях Водоканала глубокого залегания. Место повреждения найдено, повреждённая труба отключена, но вода успела просочиться в дренажную систему метрополитена. В данный момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, - уточнили "КП-Екатеринбург" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Последствия потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метрополитен работает в штатном режиме. Утром на станции также отключили эскалатор, но это никак не было связано с аварией. Бригада ВОИС устраняет последствия попадания воды в подземный переход. Работы будут закончены в течение часа.

Это не первая коммунальная авария, которая произошла в Екатеринбурге за последнее время. На этой неделе затопило улицу Советская в Пионерском районе. Из-за нее в яму провалился один автомобиль. Его владелец уже рассказал, какими последствиями для него обернулось ДТП.