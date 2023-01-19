После случившегося владельцу пришлось отдать машину в ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 18 января, на улице Советской в Екатеринбурге прорвало трубу. Из-за этого кипяток выбросился на проезжую часть и затопил улицу. Серьезнее всего тогда пострадала машина пенсионера по имени Александр. Колесами она попала в разлом на асфальте и застряла, окруженная озером кипятка. Спустя сутки после коммунального ЧП владелец пострадавшей машины смог лишь частично понять, какой ущерб он получил.

- Я два ведра щебня из машины извлек, - рассказывает владелец утонувшей машины Александр. - Представили, что это такое? Тормозные диски пришлось полностью очищать. Их забило мелким щебнем. Пришлось снимать колодки. Пыльник порванный. Туда грязи набилось. Ремонт еще не закончен, а уже семь тысяч потратил. Есть поврежденные запчасти, которых в магазине просто нет. Пришлось «колхозить», чтобы хоть как-то ездить. Пластмассовые детали снизу сильно пострадали от кипятка, и в продаже их нет. Машина на ходу, но ее хватает только чтобы от дома до сервиса добраться.

Машина Александра провалилась в промоину Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Александра, из теплосетевой компании с ним уже связался главный инженер. Правда, сам он пока не может сказать, какой материальный ущерб ему нужно возместить. Ремонт машины еще продолжается. Также Александр рассказал о своем состоянии.

- Я одну ногу ошпарил. Волдыри в травмпункте проткнули, замазали, забинтовали. Хромаю, да хожу. Куда деваться? – вздыхает Александр. - Говорят, что жить буду. Мне по месту жительства надо только будет на перевязки ходить. С трудом, но хожу сам. Куда деваться? Я думал, будет хуже.

Сам Александр рассказал, что ошпарил ногу до волдырей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальная авария случилась из-за прорыва магистрального трубопровода. Как объяснили в теплосетевой компании, поврежденный участок был оперативно локализован, после чего ремонтные бригады начали устранять дефект. А сама машина Александра провалилась в промоину.

- Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины, - объясняли в пресс-службе "Т Плюс". – Страховая компания возместит ущерб.

Кроме того, по словам энергетиков, после случившегося их сотрудники поинтересовались у владельца машины его самочувствием и предложили доставить в травмпункт, если необходимо, но мужчина от помощи отказался.

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