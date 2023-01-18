Из-за прорыва трубы улицу Советскую окутал пар, а машина провалилась под асфальт

Машина застряла колесами в месте прорыва асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Советской в Екатеринбурге сегодня, 18 января, была нулевая видимость. Из-за коммунальной аварии из-под земле на поверхность стали выбрасываться потоки кипятка. В сочетании с холодной погодой они застлали все клубами пара. Из-за этого в аварию попала одна из машин. Колесами она провалилась в яму, образовавшуюся на расколотом асфальте.

Видимость из-за пара на дороге - нулевая Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вижу, что идет пар, надо было развернуться, но помешала машина, - рассказывает водитель автомобиля, провалившегося под асфальт, Александр. - Пока пытался развернуться, провалился асфальт под машиной, машину окутало паром и она заглохла. Я попытался выскочить, но ошпарил ноги. В результате выйти из машины не смог. Сидели в машине с женой, температура была под 50 градусов. Дождались, когда коммунальщики перекроют воду, только тогда смогли из машины выбраться. Видимость была уже нулевая. Ни кран, ни эвакуатор не могли сюда подъехать, чтобы вытащить мою машину, потому что асфальт был мягкий, как пластилин. На моем опыте такого раньше не было за 45 лет. Машина могла повредиться, неизвестно заведется или нет. В салоне была вода – кипяток. В страховую конечно буду обращаться.

На месте ЧП уже работают коммунальные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, ЧП произошло из-за прорыва магистрального 700-миллиметрового трубопровода на улице Советской.

- Поврежденный участок оперативно локализован, - прокомментировали в пресс-службе теплосетевой компании Т Плюс. - Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи.

Чтобы не ошпарить ноги, пешеходам приходилось сильно постараться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители окрестных домов изначально сообщали о том, что у них после происшествия пропала горячая вода. Но как уточнили энергетики, ремонтные работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды.

Ремонт планируется завершить до 20.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ремонт планируется завершить до 20.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше, - добавляют в Т Плюс. - Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

На перекрестке у Советской улицы образовалось небольшое озеро кипятка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем вода с дороги не спешила уходить. Пешеходам приходилось искать обходные пути, чтобы не обжечься и не промочить ноги. Из-за пара позже на дороге случилась еще одна автомобильная авария. Две машины столкнулись, не заметив друг друга. По предварительной информации, люди не пострадали.