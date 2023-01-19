В Свердловской области снизят тарифы на электроэнергию

Уровень цен на электричество вернут на прежний уровень Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 1 февраля 2023 года снизят тарифы на электроэнергию. Они будут держаться на уровне прошлого года, то есть до повышения в декабре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Региональной энергетической комиссии. В настоящее время документ проходит обязательную антикоррупционную экспертизу и будет принят в ближайшие дни.

В ноябре 2022 года РЭК повысила тарифы на электроэнергию в регионе сразу на 35%. Это вызвало шквал недовольства со стороны жителей. После этого Федеральная антимонопольная служба отменила новые тарифы.

С февраля 2023 года дневной тариф на электроэнергию составил 5,44 руб./кВт·ч. вместо 7,36 руб. Ночной тариф оставят на уровне 2,59 руб./кВт·ч. вместо 2,86 руб.

Жителям домов, которые пользуются электроплитами и электрообогревателями, дневной тариф составит 3,81 руб./кВт·ч, ночной – 1,82 руб./кВт·ч. Такие же цены установят с 1 февраля и в сельской местности.

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