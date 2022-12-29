Новые тарифы установят в срок до 1 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

После многочисленных жалоб уральцев в Федеральной антимонопольной службе 27 декабря провели совещание, на котором отменили решение Региональной энергетической комиссии Свердловской области о резком повышении дневного тарифа на электроэнергию. Напомним, что с 1 декабря 2022 года тариф вырос сразу на 35%.

После этого совещания ФАС выдала РЭК предписание о пересмотре тарифов на электроэнергию на 2023 год. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

В федеральном ведомстве после проведения анализа выяснили, что РЭК установила тарифы на электроэнергию с нарушениями.

Многим уральцам придут квитанции с большими цифрами, которые могут пересчитать после жалобы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В антимонопольную службу поступили многочисленные обращения на тарифы на электроэнергию, применяемые в дневное время суток и в пиковой зоне в Свердловской области. В действиях регионального тарифного органа выявлены несоответствия действующему законодательству при установлении тарифов, - рассказывают в ФАС.

Теперь уральцам, которым за декабрь успели насчитать сумму по увеличенному тарифу, следует направить жалобу в Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона, чтобы получить перерасчет.

Теперь РЭК Свердловской области в срок до 1 февраля 2023 году должна принять и ввести новые тарифы на электричество для потребителей.

Напомним, что в 2022 году тарифы ЖКХ поднимали дважды, следующее повышение ожидается только в 2024 году.

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