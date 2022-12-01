В Екатеринбурге выросли цены на газ и электроэнергию

Цена на газ в Екатеринбурге выросла с 1 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря 2022 года в Екатеринбурге подорожали газ и электричество. Новые тарифы определила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области. Электроэнергия и газ, как и другие коммунальные услуги теперь станут дороже.

В постановлении РЭК №236-ПК от 28 ноября 2022 года указано, что дневной тариф на электроэнергию вместо 5,44 руб./кВт·ч составит 7,36 руб./кВт·ч, а ночной тариф вместо 2,59 руб./кВт·ч вырастет до 2,84 руб./кВт·ч.

Екатеринбург по газу обслуживает компания «Екатеринбурггаз», тариф на голубое топливо для домашнего потребления составит 5,91 рубля за кубометр вместо 5,41 рубля.

В домах, где нет центрального горячего водоснабжения, нагрев воды с 1 декабря обойдется в 6,29 рубля за кубометр вместо 5,59 рубля. В домах, где природный газ используется для отопления и приготовления еды, кубометр будет стоить 6,05 рубля вместо прежних 5,54 рубля.