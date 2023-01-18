В поселке под Ревдой сгорела частная баня

Тушить загоревшуюся баню прибыли три пожарные машины и девять спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ледянка под Ревдой случился пожар в частном секторе. На улице Проспект загорелась баня. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:51.

- На площади 10 квадратных метров повреждены: чердачное перекрытие, внутренняя отделка, домашнее имущество частной бани, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить загоревшуюся баню прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Также помощь им оказала добровольная пожарная дружина поселка. Вместе им удалось потушить пожар всего за три минуты.

Ранее, днем 17 января, в Арамиле сгорел частный жилой дом. Пожар случился на улице Рабочая. Огонь охватил 100 квадратных метров. Спасатели потратите на тушение больше 45 минут.

Также стало известно, что в Свердловской области с начала 2023 году в пожарах погибли 25 человек. Всего за январь произошло 268 пожаров. Такой информацией подлились в областном ГУ МЧС.