В Свердловской области с начала года во время пожаров погибли 25 человек

Более чем в два раза увеличилось число пожаров в частных жилых домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2023 года во время 268 пожаров погибли 25 человек. Страшной статистикой поделились в ГУ МЧС по Свердловской области. По данным спасателей, в январе произошло уже на 23% больше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года и погибло на девять больше человек.

- Инспекторы госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона, так как основными причинами возгорания являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного отопления и неосторожное обращение с огнем, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели отметили, что более чем в два раза (75 случаев) увеличилось по сравнению с прошлым годом число пожаров в частных жилых домах.

Напомним, 11 января в Камышлове во время пожара в частном доме погибли трое детей. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».