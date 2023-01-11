В Камышлове в сгоревшем частном доме погибли трое детей

По предварительным данным, все они отравились продуктами горения. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Камышлове во время пожара в частном доме погибли трое детей. Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Высокой в 18:33 по местному времени. Как выяснилось, огонь распространился на площади 48 «квадратов».

- Во время тушения пожара огнеборцами были обнаружены три погибших несовершеннолетних. В 19:05 пожарные локализовали огонь, в 19:08 открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работают 14 человек личного состава, а также четыре единицы пожарно-спасательной техники. Причину трагедии предстоит установить пожарным дознавателям и следственным органам.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По предварительным данным, все они отравились продуктами горения. Специалисты следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Наказание за это преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.

- В ходе осмотра применяется современная криминалистическая техника для обнаружения интересующих следствие следов и вещественных доказательств, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы, в том числе для установления точных очага и причин возгорания, а также причины смерти детей, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших детей уже установлены: это трое мальчиков в возрасте десяти, восьми и пяти лет.

- Их отец – грейдеровщик местной коммерческой компании, в 7 утра ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни. Сыщики уголовного розыска, а также коллеги из Следственного комитета и МЧС отрабатывают все возможные версии произошедшего ЧП, - добавил полковник Горелых.

Причинами, приведшими к трагедии, могли стать неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением.