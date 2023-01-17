В Арамиле сгорел частный жилой дом

Тушить одну сотку, охваченную огнем, прибыли девять пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамиле произошел пожар на улице Рабочая. Там загорелся частный жилой дом. Спасатели получили сообщение о возгорании в 11:47 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- Были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, чердачное перекрытие и кровля частного жилого дома, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины с девятью спасателями. В 12:20 они локализовали огонь, спустя 47 минут его удалось потушить полностью. Однако лишь в половину третьего пожарные завершили все работы, разобрав сгоревшие в огне конструкции.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2023 году в пожарах погибли 25 человек. А за 18 дней января уже произошло 268 пожаров. Такой статистикой подлились в областном ГУ МЧС.