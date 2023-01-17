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НовостиПроисшествия17 января 2023 19:26

В Арамиле сгорел частный жилой дом

Пожарные потушили 100 квадратных метров, охваченных огнем
Дарья ЧИПУРИНА
Тушить одну сотку, охваченную огнем, прибыли девять пожарных

Тушить одну сотку, охваченную огнем, прибыли девять пожарных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамиле произошел пожар на улице Рабочая. Там загорелся частный жилой дом. Спасатели получили сообщение о возгорании в 11:47 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- Были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, чердачное перекрытие и кровля частного жилого дома, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины с девятью спасателями. В 12:20 они локализовали огонь, спустя 47 минут его удалось потушить полностью. Однако лишь в половину третьего пожарные завершили все работы, разобрав сгоревшие в огне конструкции.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2023 году в пожарах погибли 25 человек. А за 18 дней января уже произошло 268 пожаров. Такой статистикой подлились в областном ГУ МЧС.