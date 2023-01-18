Максима Метелицу представил глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков

В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции – подполковника Максима Метелицу. Ранее 35-летний силовик возглавлял отдел МВД в Новоуральске.

- Подполковник Метелица после вручения ему нового служебного удостоверения искренне выразил слова благодарности руководству Главка за оказанное высокое доверие. Он заверил, что предпримет максимум усилий для скорейшего ознакомления с обстановкой в Екатеринбурге, коллективом гарнизона, с коллегами из других силовых ведомств и органов власти, а также с имеющимися проблемными вопросами для их оперативного решения, - сообщил официальный представитель Свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.

Напомним, что ранее пост главы УМВД по Екатеринбургу возглавлял Игорь Озеров. Однако после двух лет службы он принял решение уйти на пенсию.

Игорь Озеров возглавил УМВД 23 марта 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД по Тверской области. А в 2011 году в порядке переаттестации был назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тверской области.

СПРАВКА

Максим Метелица родился 13 августа 1987 года в Серове. В 2006 году после окончания средней школы № 21 и местного металлургического техникума трудился вальцовщиком крупносортного цеха градообразующего предприятия - завода им. А.К. Серова.

Службу в органах внутренних дел он начал в 2007 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. В 2012 году возглавил отделение по борьбе с правонарушениями против личности.

В 2014 году был назначен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска. В том же году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации – юрист. Затем за добросовестный труд его повысили, доверив еще более ответственный пост - заместителя начальника ОВД Серова, где он и работал до перевода в ЗАТО Новоуральск.

За весомый вклад в борьбу с преступностью поощрялся более 20 раз, в том числе награжден ведомственной медалью «За отличие в службе».