Максима Метелицу вскоре официально назначат на должность. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

УМВД Екатеринбурга возглавит подполковник из Новоуральска 35-летний Максим Метелица. На этом посту он сменит Игоря Озерова, который ушел в отставку в декабре прошлого года.

- Пока официально о назначении Максима Метелицы не объявляли. Но очень скоро его должны назначить, - уточнил источник «КП-Екатеринбург».

Максим Метелица родился в Серове в 1987 году. Службу в органах внутренних дел начал в 2007 году, в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам.

В 2014 году Максим Метелица был назначен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска. В том же году он окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации – юрист.

Позднее его повысили, доверив еще более ответственный пост - заместителя начальника ОВД Серова, где он и работал до перевода в ЗАТО Новоуральск, сообщается в ГУ МВД России по Свердловской области. Затем, в 2020 году, Метелица стал начальником ОВД Новоуральска, дослужившись за два года до подполковника.

Предыдущий глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров покинул пост спустя 32 года работы в МВД.

- Полковник Озеров жив и здоров, ни от кого не прячется. У него накопилось достаточно много дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни, по истечении которых Игорь Евгеньевич планирует уйти на заслуженный отдых. Все основания для этого у него давно уже имеются, - заявлял официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Игорь Озеров возглавил УМВД 23 марта 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД по Тверской области. А в 2011 году в порядке переаттестации был назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тверской области.