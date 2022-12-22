Полковник уходит на пенсию. Фото: Администрация Екатеринбурга

Глава Управления МВД по Екатеринбургу Игорь Озеров покидает свой пост. В начале ноября полковник полиции написал рапорт. Однако уже в середине декабря отозвал его.

В пресс-службе регионального Главка объяснили, почему Озерова нет на рабочем месте.

- Полковник Озеров жив и здоров, ни от кого не прячется. У него накопилось достаточно много дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни, по истечении которых Игорь Евгеньевич планирует уйти на заслуженный отдых. Все основания для этого у него давно уже имеются, - заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Игорь Озеров возглавил УМВД 23 марта 2020 года. До этого он занимал должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД по Тверской области. А в 2011 году в порядке переаттестации был назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тверской области.

Напомним, что на протяжении месяца в свердловском Главке работала комиссия из Москвы во главе с генерал-майором Романом Зайцевым.