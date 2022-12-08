Полковник Озеров возглавляет УМВД Екатеринбурга с марта 2020 года. Фото: Администрация Екатеринбурга

Начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Озеров останется на службе и сохранит свой пост. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По словам инсайдера, полковник полиции воспользовался бюрократической уловкой и отозвал свой рапорт.

- В начале ноября Озеров подал рапорт. Но в течение месяца любой сотрудник, увольняющийся из МВД, может отозвать рапорт. А работодатель не может ему в этом отказать. Игорь Евгеньевич отозвал рапорт в последний момент, - рассказ источник «КП-Екатеринбург».

По одной из версий, глава городской полиции подавал рапорт в надежде не попасть под проверку из Москвы. С 14 ноября по 10 декабря свердловский гарнизон проверяют «ревизоры» из столицы.

- Возглавляет коллектив прибывших из Москвы специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев, - сообщала ранее пресс-служба главка. - Основная задача комиссии - установить фактическое положение дел в сфере правопорядка. Эта работа будет осуществляться по 10 декабря включительно.

В пресс-группе УМВД не стали комментировать ситуацию вокруг отозванного рапорта Игоря Озерова.

СПРАВКА «КП»

Игорь Озеров возглавил УМВД по Екатеринбургу 23 марта 2020 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД по Тверской области. А в 2011 году в порядке переаттестации был назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тверской области.