Начальник УМВД по Екатеринбургу ушел в отставку

Из-за чего именно Игорь Озеров решил уйти с работы, пока не разглашается. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге свой пост покинул начальник городской полиции Игорь Озеров, он пришел на эту должность в 2020 году, переведясь на Урал из УМВД по Тверской области, там он был заместителем начальника. Известно, что он работает во внутренних органах почти 30 лет.

Из-за чего именно Игорь Озеров решил уйти с работы, пока не разглашается. При этом в уральскую столицу приехала большая проверка из Москвы.

- В УМВД готовится проверка из Москвы. Ее инициировало управление МВД России. Как долго она продлится пока неизвестно, - говорит «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. - Стала ли готовящаяся проверка причиной, по которой Игорь Озеров написал рапорт по собственному желанию, сказать сложно.

При этом в уральскую столицу приехала большая проверка из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полковник Озеров служил на различных должностях в тверском УМВД. В частности, до 2010 года он возглавлял ОВД по Центральному району Твери. Затем получил повышение и в должности заместителя УМВД по Тверской области курировал милицию общественной безопасности, включая подразделения ГИБДД. В ноябре 2019 года Игорь Евгеньевич Озеров получил из рук тверского губернатора Игоря Рудени медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» ответили, что сведениями об отставке Игоря Озерова не обладают. Кто займет его пост в дальнейшем, пока неизвестно.