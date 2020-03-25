2020-03-25T08:13:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции

Им стал полковник Игорь Озеров, работавший в Твери
Евгений Стоянов
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В Твери Озеров продолжительное время работал в подчинении нынешнего начальника свердловского полицейского главка Александра Мешкова. Фото: УМВД по Тверской областиВ Твери Озеров продолжительное время работал в подчинении нынешнего начальника свердловского полицейского главка Александра Мешкова. Фото: УМВД по Тверской области
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В Екатеринбурге официально представили нового начальника городской полиции. Им стал Игорь Озеров, который в недавнем прошлом занимал должность замначальника УМВД по Тверской области. Кстати, в Твери Озеров продолжительное время работал в подчинении нынешнего начальника свердловского полицейского главка Александра Мешкова.

Напомним, что должность начальника полиции Екатеринбурга стала вакантной в декабре 2019 года – после ухода на пенсию полковника Сергея Кулагина, занявшего этот пост в 2017 году.

Нового руководителя городской полиции представил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Также на церемонии присутствовал прокурор города, мэр Высокинский и спикер гордумы Игорь Володин. Первым слово взял генерал-майор Мешков.

Он рассказал, что Игорь Озеров работает во внутренних органах почти 30 лет. Последняя его должность была начальник общественной безопасности УМВД по Тверской области.

- Ваша новая должность достаточно сложная и серьезная. Это большая ответственность. Ведь Екатеринбург - крупнейший научный, промышленный и образовательный центр Урала. После Москвы и Санкт-Петербурга в Екатеринбурге находится самое большое число дипмиссий консульств. Здесь проживает почти полтора миллиона жителей. Кроме того, на территории города проходят все значимые культурные, спортивные и политические мероприятия Свердловской области, - отметил Мешков.

В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции

В Екатеринбурге представили нового начальника городской полиции

Также начальник полицейского главка добавил, что полиции достаточно часто приходится привлекать личный состав на охрану общественного порядка, а в Екатеринбурге в ближайшее время ожидаются крупные мероприятия. Такие голосование по поправкам к Конститиуции, Универсиада-2023 и 300-летие Екатеринбурга. Затем слово взял Александр Высокинский. Глава города значительную часть выступления посвятил событиям в сквере.

- Полтора миллиона у нас в городе прописано, но фактически мы говорим о городе с двухмиллионным населением. К счастью, благодаря полиции нам удалось сдержать раскол, который мог произойти в обществе - я говорю о событиях в сквере. На сегодня можно говорить, что такой раскол в обществе существует до сих пор, - отметил Высокинский.

Он Александр Высокинский добавил, что когда Игорь Озеров полностью войдет в курс дел, то он собирается провести с ним по поводу этого совещание. Градоначальник уточнил, что, несмотря на коронавирус, в Екатеринбурге состоится голосование по поправкам к Конститиуции.

- В городе будет 550 участков для голосования. Ожидаем явку в 600 тысяч человек. Затем будет празднование 9 мая. По нашим оценкам в нем примут участие 1-1,2 миллиона человек. Затем будет «Иннорпром». В общем, планов много. Но вместе мы справимся, - отметил градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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