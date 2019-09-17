2019-09-17T15:27:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге представили нового начальника свердловского главка МВД

Мероприятие посетил губернатор Куйвашев и полпред Николай Цуканов
Олег Галимов
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По мнению Николая Цуканова, коллектив ГУ МВД по Свердловской области обладает значительным потенциалом и способен эффективно обеспечивать правопорядок. Полпред выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел в регионе будут успешно решать стоящие перед ними задачи.По мнению Николая Цуканова, коллектив ГУ МВД по Свердловской области обладает значительным потенциалом и способен эффективно обеспечивать правопорядок. Полпред выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел в регионе будут успешно решать стоящие перед ними задачи.
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В Екатеринбург прибыл новый руководитель регионального главка МВД Александр Мешков. Мероприятие посетили губернатор Куйвашев и полпред Николай Цуканов и первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Тот факт, что столь значимая территория почти год оставалась без начальника Главного управления МВД, повлек за собой ряд проблем. Своевременно не решались кадровые вопросы, ослабла дисциплина. В результате за второе полугодие минувшего и первое полугодие нынешнего года некоторые сотрудники полиции были привлечены к уголовной ответственности.

- Надеюсь, что новый руководитель Главного управления МВД России с первых дней начнет вникать в проблемные вопросы и принимать необходимые меры по их решению, – подчеркнул полпред.

Перед органами внутренних дел в Свердловской области стоят масштабные задачи. В их числе Николай Цуканов назвал контроль за реализацией приоритетных национальных проектов, усиление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, эффективное противодействие экстремистским проявлениям и попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации.

- Не стоит забывать, – отметил полпред, что Свердловская область определена местом проведения Универсиады 2023 года. Прошу органы внутренних дел включиться в работу по обеспечению безопасности ее проведения.

По мнению Николая Цуканова, коллектив ГУ МВД по Свердловской области обладает значительным потенциалом и способен эффективно обеспечивать правопорядок. Полпред выразил уверенность, что сотрудники органов внутренних дел в регионе будут успешно решать стоящие перед ними задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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