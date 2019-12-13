2019-12-13T12:05:58+03:00
Общество

Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку

Временно-исполняющим обязанности главы УМВД по городу назначен полковник Андрей Швыдченко
Олег ГАЛИМОВ
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Предположительно, Сергей Кулагин покинет свой пост 16 декабря. Перед уходом со службы он встретится с подчиненными и выступит с напутственным словомПредположительно, Сергей Кулагин покинет свой пост 16 декабря. Перед уходом со службы он встретится с подчиненными и выступит с напутственным словомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начальник полиции Екатеринбурга Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении. Об этом рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых. В разговоре с «КП» он отметил, что до конца января Кулагин будет находиться в отпуске, а его обязанности будет исполнять полковник Андрей Швыдченко.

— К большому сожалению, это правда. Сергей Леонидович соответствующий рапорт подал еще на прошлой неделе, 7 декабря. В системе МВД полковник Кулагин проработал 21 год и 7 месяцев. Сергей Леонидович начинал свою служебную карьеру с должности участкового уполномоченного в Пермском крае, а затем работал в уголовном розыске, где занимался раскрытием преступлений. За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности неоднократно поощрялся, в том числе награжден медалью «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней. Сосчитать, сколько с его личным участием и под его непосредственным руководством было раскрыто преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, довольно сложно, поскольку их сотни.

Горелых также отметил, что под руководством Кулагина было раскрыто массовое убийство в 2011 году на Эльмаше.

- С участием Сергея Леонидовича эти пять жестоких убийств были раскрыты, и преступники понесли заслуженное наказание, — пояснил полковник Валерий Горелых. — Из последних и самых свежих примеров можно отметить, что под началом полковника Кулагина екатеринбургский гарнизон полиции достойно провел абсолютно все мероприятия, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности в период проведения в столице Среднего Урала футбольных матчей чемпионата мира 2018 года.

Предположительно, Сергей Кулагин покинет свой пост 16 декабря. Перед уходом со службы он встретится с подчиненными и выступит с напутственным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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