Недостатки зимнего содержания дорог стали причиной ограничения движения автобусных маршрутов № 1 и № 6 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске восстановили движение общественного транспорта. Ранее специалисты нашли недостатки зимнего содержания дорог и запретили автобусам ездить по нескольким улицам.

Эти недостатки стали причиной ограничения движения автобусных маршрутов № 1 и № 6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.

- Ограничения сняты, общественный транспорт двигается обычными маршрутами, - сообщили в УГИБДД через несколько часов.

Госавтоинспекторы отметили, что ограничения действовали до тех пор, пока ответственные организации не устранили недостатки зимнего содержания дорог, влияющие на безопасность дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле возобновили движение со стороны Южного подъезда, куда автомобилисты не могли попасть из-за снега.