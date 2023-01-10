В Нижнем Тагиле восстановили движение на Южном подъезде к городу

Накануне утром автомобилисты не смогли попасть на этот участок из-за снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возобновили движение со стороны Южного подъезда, накануне утром автомобилисты не смогли попасть на этот участок из-за снега.

- Ограничения действуют на период очистки дорог от снега, до устранения недостатков зимнего содержания, - говорится в сообщении местного ГИБДД.

Напомним, 10 января был закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». При этом движение со стороны поселка Старатель в сторону центра осуществляется беспрепятственно.

- Недостатки устранены, движение открыто. Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД, управлении автомобилем со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, - уточнили автоинспекторы.