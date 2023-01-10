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НовостиОбщество10 января 2023 3:31

В Нижнем Тагиле перекрыли южный подъезд к городу из-за снега

Участок откроют, когда закончат там работы
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги

Закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 10 января перекрыли южный подъезд к городу из-за того, что его завалило снегом. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Ограничения действуют на период очистки дорог от снега, до устранения недостатков зимнего содержания, - говорится в сообщении.

Закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». При этом движение со стороны поселка Старатель в сторону центра осуществляется беспрепятственно.

В Свердловской области выдалась по-настоящему морозная погода. В северной части области температура воздуха в первую неделю января опускалась до -35 градусов утром. По прогнозам синоптиков, морозы продлятся до 10 января.