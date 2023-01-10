В Нижнем Тагиле перекрыли южный подъезд к городу из-за снега

Закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 10 января перекрыли южный подъезд к городу из-за того, что его завалило снегом. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Ограничения действуют на период очистки дорог от снега, до устранения недостатков зимнего содержания, - говорится в сообщении.

Закрыт участок дороги от улицы Садоводов до 13 километра автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил». При этом движение со стороны поселка Старатель в сторону центра осуществляется беспрепятственно.

В Свердловской области выдалась по-настоящему морозная погода. В северной части области температура воздуха в первую неделю января опускалась до -35 градусов утром. По прогнозам синоптиков, морозы продлятся до 10 января.