Синоптики рассказали, когда закончатся морозы в Свердловской области

Морозы будут отступать с 11 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области выдалась по-настоящему морозная погода. В северной части области температура воздуха в первую неделю января опускалась до -35 градусов утром. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», с чем связано сильное похолодание и когда в регион придет долгожданное потепление.

- Сильное похолодание вызвано обвалом студеного арктического воздуха на Урал, Западную Сибирь и на Европейскую территорию России. Так же было в Москве, когда после периода оттепели пришло похолодание -26 градусов, - отметила Галина Шепоренко.

Уже 13 января синоптики прогнозируют потепление до -10 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако в ближайшее время на территории Свердловской области холода будут отступать.

- Морозы продлятся до 10 января. В горной части ожидается до -33 ночью. Далее будет постепенное повышение температуры. Уже с 11 января ожидается постепенное потепление на 8 градусов. Так, уже к концу рабочей недели ожидается температура до -10, - продолжает синоптик.

Похолодание вызвано обвалом арктического воздуха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отметила уральский синоптик Галина Шепоренко, 13 января ожидается температура до -15... -10 градусов ночью. Днем столбики термометра покажут до -13... -8 градусов. При этом существенных снегопадов в Екатеринбурге не ожидается. Умеренные осадки, как отметили синоптики, выпадут в северной части области.

Ранее свердловские спасатели предупреждали о том, что на Урале будут аномальные морозы. Температура воздуха в Свердловской области опустится до -40 градусов.

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